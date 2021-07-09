Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро – почти на 64 копейки

Центральный банк России с 10 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,4675 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,1397 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 63,58 копейки.