Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 16:30
Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро теряет 63 копейки
Центральный банк России с 9 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2282 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,83 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,9380 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 63,19 копейки.
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