Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро теряет 63 копейки

Центральный банк России с 9 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2282 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,9380 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 63,19 копейки.