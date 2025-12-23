Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро теряет почти 5 копеек

Центральный Банк России с 24 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1497 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,11 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,5850 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8137 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,84 копейки.