Курс доллара снизился почти на 74 копейки, евро теряет почти 25 копеек

Центральный Банк России с 22 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,9499 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 73,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,3650 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,89 копейки.