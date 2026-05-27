Курс доллара снизился почти на 77 копеек, евро теряет почти 58 копеек

Центральный Банк России с 28 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,4557 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,48 копейки.

Официальный курс доллара в размере 70,9012 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 76,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7224 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 57,51 копейки.