Курс доллара снизился почти на 78 копеек, евро - на 72 копейки

Центральный банк России с 5 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,3806 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 77,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5011 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 72,42 копейки.