Курс доллара снизился почти на 79 копеек, евро теряет почти 65 копеек

Центральный Банк России с 25 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,5058 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 78,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,9118 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,91 копейки.