Курс доллара снизился почти на 8 копеек

Центральный банк России с 11 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,7241 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,3798 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,14 копейки.