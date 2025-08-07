Курс доллара снизился почти на 81 копейку, евро теряет 34 копейки

Центральный Банк России с 8 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0170 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,3847 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 80,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,6636 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,36 копейки.