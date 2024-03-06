Курс доллара снизился почти на 82 копейки, евро теряет 73 копейки

Центральный Банк России с 7 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,3412 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 81,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,2017 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 73,49 копейки.