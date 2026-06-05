Курс доллара снизился почти на 83 копейки, евро теряет 71 копейку

Центральный Банк России с 6 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8530 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,06 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,4689 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 82,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,5582 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 71,30 копейки.