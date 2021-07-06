Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро – на 2 копейки

Центральный банк России с 7 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2660 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0034 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,38 копейки.