Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро растёт на 34 копейки

Центральный банк России с 1 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,8926 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,8234 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 34,14 копейки.