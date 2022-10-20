Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро вырос почти на 33 копейки

Центральный Банк России с 21 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,5018 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,4371 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,85 копейки.