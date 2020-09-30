Курс доллара снизился почти на 90 копеек, евро – на 59 копеек

Центральный банк России с 1 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,7847 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 89,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,4302 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 59,35 копейки.