Курс доллара снизился почти на 92 копейки, евро теряет 80 копеек

Центральный Банк России с 25 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7271 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,38 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,9604 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 91,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,9247 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 80,17 копейки.