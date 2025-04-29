Курс доллара снизился почти на 99 копеек

Центральный Банк России с 30 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2016 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,45 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,5616 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 98,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,1730 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,71 копейки.