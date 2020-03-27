Курс доллара снизился почти на 99 копеек, евро теряет почти 23 копейки

Центральный банк России с 28 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,7325 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 98,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,7389 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 22,59 копейки.