В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянамСводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 5 новых предварительно положительных результатов на коронавирус выявлены за последние сутки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.03.20 14:18

Курс доллара снизился почти на 99 копеек, евро теряет почти 23 копейки

Центральный банк России с 28 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,7325 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 98,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,7389 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 22,59 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Комментарий к новости:В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянам
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
Комментарий к новости:«Новые формы управления» помогают мурманчанам добиваться от управляющих компаний прямого выполнения своих обязанностей
Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:15«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:45«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)01:15«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области платят хорошие зарплаты!-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 99 копеек, евро теряет почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)С днями нерабочей недели всё ясно, а вот с датой голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ возникает неопределённость
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 011 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика