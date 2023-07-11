Курс доллара снизился почти на 99 копеек, евро теряет почти 74 копейки

Центральный Банк России с 12 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,5045 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 98,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,6775 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 73,80 копейки.