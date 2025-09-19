Курс доллара США активно растёт в паре с фунтом стерлингов

Нефтяные цены продолжают умеренно снижаться с утра на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Как сообщает finmarket.ru, ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится ещё на 50 б.п.

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики. «Они сделали это (понизили ставку), потому что экономика явно замедляется, - отметил Хорхе Монтепеке из «Onyx Capital Group». - Федрезерв пытается вернуть экономику к росту».

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США довольно активно растёт в паре с фунтом стерлингов, но дешевеет к японской иене.

Трейдеры оценивают итоги завершившихся на уходящей неделе заседаний ведущих центробанков мира, а также данные о росте дефицита бюджета Великобритании.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Банк Англии в четверг не стал менять размер ключевой процентной ставки, оставив её на уровне 4% годовых. За сохранение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а двое выступили за её снижение на 25 базисных пунктов.

Также британский ЦБ принял решение сократить объём активов на своём балансе в ближайшие 12 месяцев на 70 млрд фунтов ($95,5 млрд), до 488 млрд фунтов. Ранее ежегодные темпы сокращения активов составляли 100 млрд фунтов.

По состоянию на 9.35 мск за евро давали $1,1765 по сравнению с $1,1788 на закрытие торгов в четверг. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3498 по сравнению с $1,3555 по итогам минувшей сессии.

Давление на фунт оказывает новость о том, что дефицит британского бюджета в августе подскочил до 18 млрд фунтов, более чем на 4 млрд фунтов превысив прогнозы.

Курс доллара относительно иены снизился к 9.35 мск до 147,88 иены против 148,00 иены в конце предыдущих торгов. Банк Японии в пятницу ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, при этом двое из девяти членов руководства японского ЦБ проголосовали за её повышение до 0,75%. Регулятор также объявил, что начнёт продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.

Инфляция в Японии в августе замедлилась до 2,7% в годовом выражении с 3,1% в июле, опустившись до минимума с октября 2024 года.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1104 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,59/86,87 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 120 копеек, средний курс продажи вырос на 43 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83-83,1 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль лишь слегка слабеет на фоне отсутствия значимых изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7025 рубля (+0,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 копейки выше уровня действующего официального курса.