Нефтяные цены продолжают слабо снижаться утром после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщает finmarket.ru, обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что «прямо сейчас цена достаточно высока» и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. «Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США», - сказал он.

«Мир понимает, что он, не колеблясь, причинит экономическую боль странам, чья политика не согласуется с нашими интересами. Это касается и нефтедобывающих стран, включая Саудовскую Аравию», - сказал редактор «Sevens Report Research «Тайлер Ричи в интервью «MarketWatch».

«При этом Саудовская Аравия сейчас меньше всего хочет снижения цен на нефть, поэтому они едва ли откроют вентили без каких-либо уступок, в военной или оборонной сфере, или в виде обещаний американских инвестиций в страну», - добавил он.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тысяч баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, сократились на 148 тысяч баррелей после роста на 765 тысяч баррелей неделей ранее.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США активно снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром после заявлений президента Дональда Трампа о желании добиться уменьшения процентных ставок.

Трамп заявил в четверг, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что хотел бы снижения процентных ставок «по всему миру» и потребует их «немедленного уменьшения», когда цены на нефть пойдут вниз.

При этом в ходе выступления он не озвучил новых деталей ожидаемых пошлин на импорт товаров из различных стран в США.

«У нас нет никакой конкретной информации, от которой мы могли бы отталкиваться, и пока мы не получим определенный ответ, волатильность сохранится», - отметил Дэвид Энг из «Sonora Wealth Group».

По состоянию на 9.32 мск за евро давали $1,0453 по сравнению с $1,0415 на закрытие торгов в четверг, евро прибавил около 0,4%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,42/103,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 126 копеек, средний курс продажи вырос на 58 копеек. Лучшие курсы покупки составили 102,3-102,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101,9-102 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в самом начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на старте последних торгов недели на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6235 рубля (+7,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,49 копейки выше уровня действующего официального курса.