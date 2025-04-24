Курс доллара США демонстрирует умеренное ослабление

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения днём ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+. Как написали СМИ накануне, несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот.

Как отмечает finmarket.ru, встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объём, что и в мае, то есть на 411 тысяч баррелей в сутки.

«Меня не удивит, если ОПЕК захочет увеличить производство, - отметил аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. - Это может вызвать опасения по поводу единства в картеле. Возможно, они устали сдерживать добычу».

Тем временем коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тысячи баррелей за прошлую неделю, говорится в докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тысяч баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тысячи баррелей.

Курс доллара США утром в четверг демонстрирует умеренное ослабление к евро и фунту стерлингов, а также довольно активное снижение в паре с иеной.

Доллар укреплялся последние две сессии на сигналах готовности США и Китая к переговорам по импортным тарифам, однако это ралли, похоже, сошло на нет, отмечает «Bloomberg».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Кроме того, «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники написала, что власти США рассматривают возможность снижения пошлин на китайский импорт до 50-65%.

После этого министр финансов США Скотт Бессент несколько умерил ожидания рынка, отметив, что Трамп не планирует снижать пошлины в одностороннем порядке и что формальные переговоры с КНР ещё не начались.

Тем временем экономическая активность в США с конца февраля изменилась незначительно, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют «Beige Book» («Бежевая книга»). В обзоре также отмечается снижение потребительских расходов и ухудшение ожиданий относительно экономической активности в ближайшие месяцы.

Евро по данным на 9.39 мск вырос на 0,30% - до $1,1350 по сравнению с $1,1316 на закрытие торгов в среду, евро прибавляет около 0,3%. Фунт стерлингов увеличился на 0,17% и торгуется на уровне $1,3277 по сравнению с $1,3254 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снижается на 0,47% и составляет 142,77 иены против 143,45 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,04/89,37 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 21 копейку, средний курс продажи вырос на 159 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 85,6-85,7 рубля за доллар.

Китайский юань повышается на Московской бирже утром в четверг. Рубль опускается, несмотря на рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4175 рубля (+4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,87 копейки выше уровня действующего официального курса.