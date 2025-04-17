Курс доллара США демонстрирует умеренный рост к основным мировым валютам

Нефтяные котировки продолжают расти утром в четверг после скачка до двухнедельного максимума накануне на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Как сообщает finmarket.ru, США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода «Shandong Shengxing Chemical Co.», а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР.

Пресс-секретарь Госдепа Тамми Брюс предупредила Иран и его партнёров об ответственности в случае уклонения от санкций. По её словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на страну, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

Между тем аналитик «RBC Capital Markets» Брайан Лейзен отметил, что введение санкций против китайского НПЗ едва ли сократит поставки иранской нефти в Китай, поскольку две страны выстроили отдельные схемы платежей и цепочек поставок вне международных систем, «минимизировав тем самым вероятности перебоев».

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тысяч баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, упали на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Кроме того, резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 654 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тысячу баррелей.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи.

Курс доллара США утром в четверг демонстрирует умеренный рост к евро и фунту стерлингов, а также довольно активно укрепляется в паре с иеной на сигналах, что Федеральная резервная система (ФРС) не торопится снижать ставки.

Внешнеторговая политика Белого дома может замедлить рост американской экономики и ускорить инфляцию, тем самым осложнив задачу Федеральной резервной системы по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. «Мы можем оказаться в непростой ситуации, когда обе наших цели окажутся под угрозой, - сказал Пауэлл, выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго. - Если это случится, мы оценим, как далеко экономика ушла от каждой из целей, а также время, которое потребуется для возврата к ним».

При этом Федрезерв пока не готов вмешиваться, чтобы успокоить волатильные рынки, и готов дождаться большей ясности прежде, чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики, добавил Пауэлл.

Также трейдеры ждут итогов апрельского заседания Европейского центрального банка, которые станут известны в 15.15 мск в четверг.

Большинство аналитиков и участников рынка считает, что регулятор вновь снизит основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, чтобы поддержать экономику еврозоны в период неопределенности во внешнеторговых отношениях с США. С прошлого лета ЕЦБ снижал ставки шесть раз, в общей сложности на 1,5 процентного пункта.

Евро по данным на 9.43 мск снизился на 0,43% - до $1,1360 по сравнению с $1,1399 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов снизился на 0,18% и торгуется на уровне $1,3220 по сравнению с $1,3244 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,59% и составляет 142,72 иены против 141,88 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,22/88,99 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 48 копеек, средний курс продажи вырос на 90 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,99-85,09 рубля за доллар.

Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль лишь незначительно опускается на нейтральном новостном фоне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,281 рубля (+1,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,2 копейки ниже уровня действующего официального курса.