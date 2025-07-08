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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 10:30

Курс доллара США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Нефть сегодня дешевеет после активного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, накануне нефть получила поддержку за счёт сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной. Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тысяч б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тысяч б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

«Предложение на рынке растёт, однако и спрос также остаётся лучше ожиданий», - отметил Деннис Кисслер из «BOK Financial».

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Накануне уведомления о повышении пошлин получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон уведомил их, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.

Курс доллара США слабо поднимается в паре с иеной, а также дешевеет к евро и фунту стерлингов утром во вторник, трейдеры следят за развитием ситуации с импортными пошлинами в США. Президент предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои пошлины в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину. Он также призвал лидеров стран производить товары в Штатах, чтобы избежать пошлин. Между тем, в ходе мероприятия в Белом доме Трамп заявил журналистам, что решение о введении пошлин на импорт из ряда стран в США с 1 августа «окончательное, но не на 100%».

Евро по данным на 9.25 мск вырос к доллару на 0,22% - до $1,1735 по сравнению с $1,1709 на закрытие торгов в понедельник, евро прибавляет около 0,2%. Фунт стерлингов увеличился на 0,18% и торгуется на уровне $1,3626 по сравнению с $1,3602 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены подрос на 0,06% - до 146,14 иены против 146,05 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабильна и торгуется на уровне 7,1740 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,18%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,44/86,05 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 90 копеек, средний курс продажи вырос на 219 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,59-80,69 рубля за доллар.

Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром во вторник. Рубль понижается в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,841 рубля (+0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,98 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

 

 

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