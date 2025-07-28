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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 10:30

Курс доллара США дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром в понедельник после снижения по итогам пятницы и всей прошлой недели в целом.

Как сообщает finmarket.ru, в понедельник поддержку котировкам оказывает новость о том, что Европейский союз и США заключили торговое соглашение во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. В рамках соглашения Штаты введут пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили, пишут СМИ. При этом пошлины на сталь и алюминий остаются прежними.

По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на семь и составило минимальные с сентября 2021 года 415 единиц. Число газовых буровых повысилось на пять и достигло 122 единиц.

Курс доллара США дорожает к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в понедельник.

Как сообщают СМИ, Европейский союз и США заключили торговое соглашение во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

В рамках соглашения Штаты введут пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили, пишут СМИ. При этом пошлины на сталь и алюминий остаются прежними. По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Курс доллара США дорожает к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в понедельник.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого станут известны в среду. Большинство аналитиков и участников рынка полагает, что Федрезерв сохранит ключевую ставку в диапазоне 4,25-4,5%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в первом полугодии сократилась на 1,8% относительно того же периода прошлого года - до 3,44 трлн юаней ($481 млрд), по данным статуправления. Между тем их выручка увеличилась на 2,5%. Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Евро по данным на 9.25 мск снизился к доллару на 0,25% - до $1,1713 по сравнению с $1,1742 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Фунт стерлингов подешевел на 0,19% и торгуется на уровне $1,3413 по сравнению с $1,3438 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,29% и составляет 148,12 иены против 147,69 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабильна и торгуется на уровне 7,1693 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,45/86,25 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 2 копейки, средний курс продажи вырос на 259 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,7-81,8 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль слегка дорожает на внутреннем валютном рынке, отыгрывая итоги июльского заседания ЦБ РФ, при этом сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывают сохраняющиеся геополитические риски. По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 2,55 копейки - до 11,0345 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 3,14 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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