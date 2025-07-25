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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 10:30

Курс доллара США меняется незначительно к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают расти на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров США с их партнёрами.

Ранее на этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили о том, что ЕС и США также близки к заключению сделки.

Как сообщает finmarket.ru, вчера министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины. В случае Индии они могут составить 26%.

Продвижение торговых переговоров США с их партнёрами ослабляет беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. Связанный с этим оптимизм перевешивает новости о возможном увеличении поставок сырья из Венесуэлы, отмечают эксперты «ING».

Накануне «The Wall Street Journal» сообщила со ссылкой на источники, что американская «Chevron» вернула право на продолжение добычи нефти в Венесуэле. Экспорт нефти из Венесуэлы вслед за этим может повыситься более чем на 200 тысяч баррелей в сутки, что является хорошей новостью для американских нефтепереработчиков, говорится в обзоре «ING».

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно меняется в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Трейдеры продолжают следить за ходом торговых переговоров США с их партнёрами. Внимание трейдеров смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт на следующей неделе. Рынок не ждёт от американского ЦБ снижения ставки на предстоящем заседании, при этом шансы на смягчение политики ФРС в сентябре оцениваются более чем в 60%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вчера ожидаемо сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что новые торговые пошлины и ожидания введения дополнительных тарифов, а также укрепление евро и геополитическая неопределенность сдерживают инвестиции в еврозоне.

Лагард отметила, что регулятор находится в выжидательной позиции, поскольку пока неясно, как быстро сойдёт на нет нынешняя неопределенность. Лагард не стала говорить о «паузе» в цикле смягчения ДКП, и это было воспринято экспертами как сигнал того, что она оставляет открытой возможность завершения цикла. На этом фоне ожидания трейдеров в отношении возможного снижения ставок ЕЦБ в сентябре ослабли: теперь они оценивают такую вероятность в 25%, а не в 40%, как до выступления Лагард, отмечает «Bloomberg».

По состоянию на 9.11 мск за евро давали $1,1744 по сравнению с $1,1749 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3485 против $1,3510 накануне. Стоимость американской валюты к иене опустилась к 9.10 мск до 146,9е иены со 147,01 иен на закрытие торгов в четверг. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1609 юаня по сравнению с 7,1540 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,59/84,17 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 80 копеек, средний курс продажи вырос на 51 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,5-79,6 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 4,8 копейки - до 11,093 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 2,78 копейки выше уровня действующего официального курса.

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