Курс доллара США немного снижается к евро

Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии. Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, укрепившиеся после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу. Пауэлл заявил, что изменение баланса рисков в экономике США может потребовать от американского ЦБ корректировки денежно-кредитной политики.

Рынок оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании в 83%, по данным «FedWatch». Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в среду.

Курс доллара США стабилен в парах с японской иеной и фунтом стерлингов, немного снижается к евро. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что принял решение об увольнении члена правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук в связи с мошенничеством в области ипотеки. «Я пришёл к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности», - написал Трамп в письме Кук, которое было опубликовано в социальной сети «Truth Social».

Кук отреагировала на это заявлением, что не намерена покидать свой пост. По её словам, президент Трамп не имеет полномочий на её увольнение ввиду отсутствия законных оснований для принятия такого решения.

Между тем эти события возродили дискуссию о независимости американского ЦБ и его способности проводить денежно-кредитную политику без вмешательства со стороны политиков. Аналитики полагают, что увольнение Кук повысит вероятность снижения процентных ставок ФРС, которого уже давно добивается Трамп, отмечает «Trading Economics».

На этой неделе участники рынка будут ждать выхода важных экономических данных США. В частности, во вторник будет опубликован индекс доверия потребителей к американской экономике, а в пятницу - данные о доходах и расходах американцев, включающие ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

В пятницу также будут обнародованы данные по инфляции в Германии, Франции, Италии и Испании.

Евро по данным на 9.10 мск стоит $1,1633 по сравнению с $1,1620 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3459 против $1,3455 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составляет 147,78 иены против 147,77 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 7,1544 юаня по сравнению с 7,1515 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,96/84,49 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 73 копейки, средний курс продажи вырос на 56 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,58-81,68 рубля за доллар.

Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль укрепляется в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1605 рубля (-1,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,1 копейки ниже уровня действующего официального курса.