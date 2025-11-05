Полиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской ФедерациейВ Коле состоялось открытие второго этапа благоустройства Поморской набережной
Курс доллара США незначительно дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть сохраняют стабильность утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии. Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода неофициальных данных по запасам нефти.

Как отмечает finmarket.ru, Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в 18.30 мск.

Между тем в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

Решение о приостановке увеличения добычи «вряд ли окажет значимую поддержку ценам на нефть в ноябре и декабре», полагают аналитики «LSEG».

Курс доллара США немного опускается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром в среду.

Фондовые индексы США ушли в минус во вторник на опасениях, что рынки могут быть перегреты после сильного подъёма, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. За Уолл-стрит последовали азиатские рынки. Ухудшение настроений инвесторов поддерживает активы «тихой гавани», одним из которых считается американская валюта.

На прошлой неделе американский ЦБ опустил ставку на 25 базисных пунктов, однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ, что вопрос об уменьшении ставки в декабре остается открытым.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в декабре в 73,9%, по данным «CME FedWatch». До выступления Пауэлла такая вероятность оценивалась примерно в 90%.

Между тем шатдаун в США продолжается уже 36-й день и стал рекордным по продолжительности. Из-за приостановки работы федеральных ведомств в стране не публикуются официальные статданные, в том числе статистика рынка труда. Позднее в среду выйдет отчёт независимой организации ADP с оценками уровня занятости в США. Также на этой неделе ожидаются индексы активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) и сфере услуг (ISM Services), рассчитываемые Институтом управления поставками.

Евро по данным на 9.26 мск вырос к доллару на 0,10% и торгуется на уровне $1,1493 по сравнению с $1,1482 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару повысился на 0,05% - до $1,3028 с $1,3021 во вторник. Стоимость американской валюты в паре с иеной снизилась на 0,03% - до 153,62 иены против 153,67 иены на закрытие предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1304 юаня по сравнению с 7,1346 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

DXY остается вблизи максимума с мая на фоне падения спроса на рисковые активы и ослабления ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем месяце.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,37/86,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 52 копейки, средний курс продажи вырос на 101 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,1-83,2 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже после праздничных выходных. Рубль дешевеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,254 рубля (+9,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,91 копейки выше уровня действующего официального курса.

