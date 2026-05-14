Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне.

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что основной её темой станут вопросы торговли. Тем не менее глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Как пишет finmarket.ru, рынок находится в режиме ожидания, написали эксперты «ING» в аналитическом обзоре. Трейдеры, возможно, возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, полагают они.

Ормузский пролив остаётся заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива. «Если добиться существенного прогресса в открытии пролива не удастся, у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить военные действия», - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как ещё в апреле прогнозировался профицит. В отчёте МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьёзный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тысяч баррелей.

Курс доллара США незначительно меняется к основным мировым валютам утром в четверг.

Как показали опубликованные в среду данные, цены производителей в США в апреле подскочили на 6% в годовом выражении, максимально с декабря 2022 года. Рост потребительских цен в Штатах в прошлом месяце стал самым сильным с мая 2023 года, согласно вышедшему ранее отчету.

Этот скачок был в основном вызван резким подорожанием энергоресурсов, проинфляционное воздействие которого начинает приобретать все более широкое распространение. На этом фоне участники рынка теперь исключают снижение базовой ставки Федрезерва в текущем году и допускают, что она может быть повышена в конце года, отмечает «Trading Economics».

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз также допускает ужесточение денежно-кредитной политики. Повышение ставки может быть вполне вероятным, если инфляционное давление не ослабнет, сказала она, выступая на мероприятии Бостонского экономического клуба в среду.

Между тем Сенат США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы. Ранее он неоднократно поддерживал призывы президента Трампа к смягчению ДКП.

Евро по данным на 9.19 мск торгуется на уровне $1,1710 по сравнению с $1,1711 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил к этому времени $1,3520 с $1,3523 в среду. Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 157,88 иены против 157,86 иены по итогам предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,7843 юаня по сравнению с 6,786 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03%, тогда как более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,02%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,65/77,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 109 копеек, средний курс продажи упал на 133 копейки. Лучшие курсы покупки составили 76,1-76 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,98-76,08 рубля за доллар.

Китайский юань немного понизился в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7945 рубля (-2,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 копейки выше уровня действующего официального курса.