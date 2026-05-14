В финале Всероссийской олимпиады школьников у юных северян – две победы и четыре призовых местаНа территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.26 10:30

Курс доллара США незначительно меняется к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне.

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что основной её темой станут вопросы торговли. Тем не менее глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Как пишет finmarket.ru, рынок находится в режиме ожидания, написали эксперты «ING» в аналитическом обзоре. Трейдеры, возможно, возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, полагают они.

Ормузский пролив остаётся заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива. «Если добиться существенного прогресса в открытии пролива не удастся, у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить военные действия», - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как ещё в апреле прогнозировался профицит. В отчёте МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьёзный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тысяч баррелей.

Курс доллара США незначительно меняется к основным мировым валютам утром в четверг.

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что основной темой саммита станут вопросы торговли. В то же время глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить ближневосточный кризис с лидером Китая.

Как показали опубликованные в среду данные, цены производителей в США в апреле подскочили на 6% в годовом выражении, максимально с декабря 2022 года. Рост потребительских цен в Штатах в прошлом месяце стал самым сильным с мая 2023 года, согласно вышедшему ранее отчету.

Этот скачок был в основном вызван резким подорожанием энергоресурсов, проинфляционное воздействие которого начинает приобретать все более широкое распространение. На этом фоне участники рынка теперь исключают снижение базовой ставки Федрезерва в текущем году и допускают, что она может быть повышена в конце года, отмечает «Trading Economics».

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз также допускает ужесточение денежно-кредитной политики. Повышение ставки может быть вполне вероятным, если инфляционное давление не ослабнет, сказала она, выступая на мероприятии Бостонского экономического клуба в среду.

Между тем Сенат США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы. Ранее он неоднократно поддерживал призывы президента Трампа к смягчению ДКП.

Евро по данным на 9.19 мск торгуется на уровне $1,1710 по сравнению с $1,1711 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил к этому времени $1,3520 с $1,3523 в среду. Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 157,88 иены против 157,86 иены по итогам предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,7843 юаня по сравнению с 6,786 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03%, тогда как более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,02%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,65/77,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 109 копеек, средний курс продажи упал на 133 копейки. Лучшие курсы покупки составили 76,1-76 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,98-76,08 рубля за доллар.

Китайский юань немного понизился в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7945 рубля (-2,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 7 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Больше трети подъездов в многоквартирных домах Мурманской области приведены в порядок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять