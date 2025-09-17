Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
17.09.25 10:30

Курс доллара США незначительно растёт к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трёх предыдущих сессий подряд.

Как отмечает finmarket.ru, инвесторы оценивают последствия ударов по инфраструктуре для поставок российской нефти и новые заявления относительно санкций против нефтяного сектора России, а также ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы (ФРС).

Агентство «Reuters» накануне сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что «Транснефть» проинформировала производителей нефти о возможном ограничении приёма нефти в систему, если атаки на инфраструктуру продолжатся, а также прекратила приём сырья на хранение. Компания опровергла эту информацию, назвав её «фейком».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что у неё состоялся «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию.

«Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики», - написала она во вторник вечером в соцсети «X», отметив также, что Еврокомиссия «предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива».

Вечером в среду завершится заседание ФРС. Участники рынка уверены, что по его итогам американский ЦБ снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду.

Курс доллара США незначительно растёт к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС), заседание которой завершится позднее в среду.

В центре внимания рынков - заседание Федрезерва. Ожидается, что по его итогам центробанк США снизит процентную ставку впервые с декабря прошлого года. По данным «CME FedWatch», вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 96,1%, на 50 б.п. - в 3,9%.

Особый интерес для инвесторов будут представлять пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, а также точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении процентной ставки.

Как показали опубликованные в среду данные Национального статистического управления Великобритании, потребительские цены в стране в августе выросли на 3,8% в годовом выражении, как и в июле. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных «Trading Economics».

Банк Англии и Банк Японии также проведут заседания на текущей неделе. Как полагает рынок, оба Центробанка в этот раз оставят процентные ставки неизменными - на уровне 4% и 0,5% соответственно.

Евро по данным на 9.20 мск снизился к доллару на 0,10% - до $1,1855 по сравнению с $1,1867 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов уменьшился на 0,04% и торгуется на уровне $1,3641 против с $1,3647 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены торгуется на уровне 146,49 иены с 146,48 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1036 юаня по сравнению с 7,1043 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,58/89,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 140 копейки, средний курс продажи вырос на 254 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,69-83,79 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в среду, рубль слабеет на фоне небольшого снижения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,664 рубля (+4,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,88 копейки выше уровня действующего официального курса.

