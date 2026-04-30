Курс доллара США незначительно растёт к евро и иене

Цены на нефть продолжают активно расти утром в четверг после сильного подъёма накануне. Основным фактором, влияющим на динамику рынка нефти, остаётся ситуация на Ближнем Востоке. Усилия по урегулированию американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Как отмечает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны. «Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу её отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие», - сказал он в интервью «Axios».

Заявления главы Белого дома укрепили опасения относительно того, что ограничения поставок нефти из Персидского залива будут сохраняться ещё продолжительное время.

«Перспективы скорого разрешения иранского конфликта или возобновления работы Ормузского пролива остаются туманными», - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

В ближайшие выходные состоится очередное заседание ОПЕК+. Агентство «Reuters» сообщило в среду со ссылкой на источники, что восемь стран альянса, договорившиеся ранее о добровольном ограничении добычи, обсуждали план по наращиванию квоты по производству нефти в июне на 206 тысяч баррелей в сутки.

Эти обсуждения велись ещё до того, как во вторник Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. За вычетом доли ОАЭ увеличение добычи может составить 188 тысяч баррелей, однако большинство стран вряд ли смогут выйти на целевые показатели из-за продолжающейся в регионе войны, отмечает «Reuters».

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тысяч баррелей, сообщило Минэнерго США.

Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.

Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на статданных по экономике РФ, новостях о телефонных переговорах президентов России и США, а также дорожающей нефти на фоне морской блокады Ирана Соединенными Штатами.

Европейские фондовые индексы завершили вчерашние торги снижением.

Фондовые индикаторы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов: S&P 500 и Nasdaq Composite изменились незначительно, Dow Jones снизился.

Азиатские фондовые индексы в основном минусуют в последний день апреля, давление на рынки оказывает рост цен на нефть на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,53% и составили 2653,75 пункта и 1116,43 пункта соответственно.

Курс американского доллара слабо повышается в парах с евро и японской иеной, стабилен к фунту стерлингов.

Федеральная резервная система (ФРС) накануне сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, как и ожидалось. Решение было принято большинством голосов.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава Федрезерва Джером Пауэлл отметил, что число руководителей ФРС, отдавших предпочтение относительно нейтральным формулировкам в заявлении по итогам заседания увеличилось, а дебаты в его ходе были оживленными. Пауэлл ожидает, что повышенные цены на энергоносители в краткосрочной перспективе подстегнут инфляцию в США. По его словам, в более отдалённой перспективе последствия ближневосточного конфликта для американской экономики и их масштаб неясны.

Срок полномочий Пауэлла в качестве председателя ФРС истекает в следующем месяце. В мае американский ЦБ должен возглавить Кевин Уорш.

Трейдеры больше не ожидают снижения ставки Федрезерва в текущем году и оценивают в 55% вероятность ее повышения до апреля 2027 года, отмечает «Reuters». Перед заседанием ФРС вероятность ужесточения ДКП в этот период оценивалась в 20%.

«Изменение тональности заявления и наличие разногласий внутри ФРС делают ситуацию интересной, - написал аналитик «National Australia Bank» Родриго Катрил. - Мы начинаем видеть, что некоторые руководители обеспокоены инфляционным воздействием войны в Иране на экономику, и это, очевидно, будет оказывать влияние на политику Федрезерва».

Позднее в четверг будут объявлены итоги заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии. Эксперты и участники рынка ожидают, что оба регулятора оставят ставки без изменений.

Евро по данным на 9.55 мск снизился к доллару на 0,06% и торгуется по $1,1670 по сравнению с $1,1677 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта подрос всего на 0,02% - до $1,3478 против $1,3475 в среду. Стоимость доллара в паре с иеной повысилась на 0,12% - до 160,60 иены с 160,41 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,8438 юаня по сравнению с 6,8476 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,05/79,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 136 копеек, средний курс продажи упал на 64 копейки. Лучшие курсы покупки составили 77,5-77,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,29-77,39 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос в начале торгов на Московской бирже, но по-прежнему остаётся ниже 11 рублей. Рубль немного подешевел перед длинными выходными и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила уже в мае; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,937 рубля (+2,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,65 копейки ниже уровня действующего официального курса.