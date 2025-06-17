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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 10:30

Курс доллара США незначительно растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, нефть подешевела в понедельник на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном.

При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды попытаться в ближайшее время встретиться с чиновниками из Ирана, сообщил телеканал «CNN». По данным телеканала, Трамп признал, что контакты с иранцами через посредников имели место в понедельник.

Тем временем Трамп в соцсети «Truth Social» призвал людей покинуть Тегеран, что поддерживает нефтяные котировки во вторник.

«Рынок неспокойный, но текущие котировки по-прежнему не учитывают наихудшие сценарии перебоев с поставками, - сказала основательница «Vanda Insights» Вандана Хари. - Мы можем увидеть новые, более мощные, удары».

Курс доллара США незначительно растёт к основным мировым валютам утром во вторник, трейдеры внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, а также за заседаниями центробанков мира, которые пройдут на этой неделе.

Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Ранее СМИ писали, что это может быть связано с переговорами о перемирии между Израилем и Ираном, однако сам президент отметил, что «это никак не связано с перемирием», а причина его отъезда «намного важнее».

Тем временем во вторник Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, решение было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных «Trading Economics». Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Евро по данным на 9.06 мск снизился к доллару на 0,05% - до $1,1555 по сравнению с $1,1561 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов подешевел на 0,11% и торгуется на уровне $1,3563 по сравнению с $1,3578 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены подрос на 0,03% - до 144,79 иены против 144,75 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1811 юаня против 7,1837 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,78/85,59 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 52 копейки, средний курс продажи вырос на 151 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,39-81,49 рубля за доллар.

Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9225 рубля (+3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,46 копейки выше уровня действующего официального курса.

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