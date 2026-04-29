Курс доллара США незначительно растёт к основным мировым валютам

Нефть марки Brent умеренно дорожает, тогда как стоимость WTI снижается утром в среду.

Как отмечает finmarket.ru, в центре внимания рынка остаётся ситуация на Ближнем Востоке. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, написала «The Wall Street Journal» со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счёт недопущения выхода судов из иранских портов. По мнению американского президента, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков.

Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, полагает аналитик «Haitong Futures» Ян Ань.

Между тем власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате «всестороннего пересмотра производственной политики» и основано на «приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка».

Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает «WSJ».

По мнению аналитика «IG» Алекса Рудольфа, решение ОАЭ «может подорвать сплоченность группы, создать внутренний хаос и ослабить способность членов ОПЕК+ координировать позиции по вопросам добычи нефти и геополитики».

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,79 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали роста на 300 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17.30 мск.

Курс американского доллара слабо повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром в среду.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое станет последним для Джерома Пауэлла в качестве главы центрального банка США.

ФРС объявит решение по базовой процентной ставке в 21.00 мск в среду. Аналитики и участники рынка в основном ожидают, что регулятор сохранит её без изменений. Особый интерес будет представлять оценка Федрезервом экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

Переговоры по урегулированию американо-иранского конфликта зашли в тупик, а блокада Ормузского пролива продолжается, что усиливает опасения по поводу ускорения инфляции и поддерживает спрос на доллар как на защитный актив, отмечает «Trading Economics».

Банк Японии накануне сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых. При этом трое из девяти членов руководства центробанка предложили поднять её до 1%. Регулятор также повысил прогноз роста потребительских цен на 2026 год, что укрепило ожидания ужесточения его денежно-кредитной политики в будущем.

В четверг решения по ставкам опубликуют Европейский центральный банк и Банк Англии.

Евро по данным на 9.10 мск снизился к доллару на 0,09% т торгуется на уровне по $1,1701 по сравнению с $1,1712 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта уменьшился на 0,10% - до $1,3503 против $1,3517 во вторник. Стоимость доллара в паре с иеной повысилась на 0,06% - до 159,71 иены с 159,62 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,8391 юаня по сравнению с 6,8401 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,67/78,24 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 75 копеек, средний курс продажи упал на 117 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,4-77,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,73-76,83 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного подешевел на фоне окончания налогового периода апреля и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила уже в мае; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0035 рубля (+2,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,15 копейки выше уровня действующего официального курса.