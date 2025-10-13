Цены на нефть уверенно восстанавливаются утром в понедельник после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

Как сообщает finmarket.ru, в пятницу, 10 октября, президент США Дональд Трамп говорил о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов и сказал, что не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином.

В воскресенье Трамп заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. «Не переживайте из-за Китая, всё будет хорошо», - написал глава Белого дома в соцсети «Truth Social» в воскресенье. Также он предположил, что может всё-таки провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином позже этой осенью. «Я там буду. И полагаю, что, может быть, встреча состоится», - сказал президент журналистам в Белом доме, говоря о саммите АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.

Курс доллара США незначительно снижается к евро и фунту стерлингов, но дорожает в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index почти не меняется.

В пятницу DXY потерял 0,5% после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. Он также отметил, что Пекин «становится очень враждебным».

На этой неделе должен был быть опубликован отчёт о динамике потребительских цен в Штатах за сентябрь, однако этому помешала приостановка работы правительства страны из-за проблем с финансированием, или так называемый шатдаун.

В пятницу Бюро статистики (BLS) министерства труда США сообщило, что опубликует этот отчёт 24 октября, чтобы обеспечить «точность и своевременность выплаты пособий», но до восстановления функционирования ведомства в полном объёме другие статданные публиковаться не будут.

Евро по данным на 9.27 мск вырос к доллару на 0,07% - до $1,1627 по сравнению с $1,1619 на закрытие торгов в пятницу. Инвесторы следят за политической ситуацией во Франции, где президент Эмманюэль Макрон вновь назначил подавшего ранее прошение об отставке главу правительства Себастьена Лекорню премьер-министром. Вечером в воскресенье был объявлен состав нового правительства.

Фунт стерлингов подрос на 0,03% и торгуется на уровне $1,3364 по сравнению с $1,3360 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,40% - до 151,80 иены против 151,19 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,71/87,94 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 39 копеек, средний курс продажи вырос на 296 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,8-83,9 рубля за доллар.

Китайский юань немного укрепляется в начале торгов на Московской бирже; рубль слегка снижается, несмотря на уверенное повышение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3535 рубля (+1,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,91 копейки ниже уровня действующего официального курса.