Курс доллара США незначительно укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены растут с утра после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Подъём котировок вызван новыми опасениями военного удара США по Ирану.

Как сообщает finmarket.ru, накануне президент США Дональд Трамп, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сказал журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана.

«Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочёл, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим», - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жёсткое подавление многодневных протестов. Участники рынка опасаются, что удар может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвёртое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

«Поддержку нефти оказывает слабость доллара, - отметил Уоррен Паттерсон из «ING Groep». - Прогноз для рынка остаётся пессимистичным, но большое число геополитических рисков и рисков для поставок означает, что такой прогноз может реализоваться лишь через некоторое время».

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,602 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы бензина на неделе, завершившейся 16 января, подскочили на 5,98 млн баррелей, дистиллятов - на 3,35 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США незначительно укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index поднимается на 0,04%.

Трейдеры продолжают оценивать статданные США.

Экономика США в III квартале выросла на 4,4% в пересчёте на годовые темпы, говорится в обнародованных накануне окончательных данных Минторга страны. Предварительно сообщалось о росте на 4,3%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает «Trading Economics».

Тем временем доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя эксперты прогнозировали повышение на 0,4%. Расходы увеличились на 0,5%, как и ожидалось.

Данные были обнародованы со значительным опозданием из-за приостановки сбора статистики во время шатдауна. Также Минторг представил ранее не публиковавшиеся сведения за октябрь: расходы американцев повысились на 0,5%, доходы - на 0,1%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре повысился на 0,2% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце также увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год, совпав с прогнозами рынка.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Сегодня трейдеры ждут публикации окончательного значения индекса доверия потребителей за январь, рассчитываемого Мичиганским университетом.

По состоянию на 9.34 мск за евро давали $1,1747 по сравнению с $1,1755 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3493 против $1,3501 по итогам торгов в четверг.

Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.34 мск 158,66 иены по сравнению со 158,41 иены на закрытие предыдущей сессии.

Банк Японии в пятницу ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, максимальном с 1995 года. Восемь из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, говорится в сообщении по итогам заседания.

Также регулятор улучшил прогноз роста ВВП страны в 2025 финансовом году, который завершится в марте, до 0,9% с 0,7%, в следующем фингоду - до 1% с 0,7%. ЦБ ожидает, что цены без учёта свежих продуктов питания вырастут на 1,9% в 2026 фингоду, тогда как ранее предполагался подъём на 1,8%.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 6,9590 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,77/83,36 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 173 копейки, средний курс продажи вырос на 162 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,87-77,97 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль незначительно дешевеет в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта. Участники рынка оценивают результаты переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в ночь на пятницу и находятся в ожидании новостей относительно первого заседания трехсторонней рабочей группы России, Украины и США, которое состоится в пятницу в Абу-Даби. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,838 рубля (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 2,66 копейки ниже уровня действующего официального курса.