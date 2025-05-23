Нефтяные цены умеренно снижаются сегодня утром, оставаясь в негативном тренде на опасениях очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+. Как написали СМИ накануне, восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность ещё одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле.

Как отмечает finmarket.ru, в мае и июне участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тысяч б/с. Решение об объёмах добычи в июле будет принято 1 июня.

«Главным фактором для рынка стали слухи вокруг ОПЕК+, - сказал партнёр «Again Capital» Джон Килдафф. - Это решение будет очень важным».

«Ещё одно масштабное увеличение добычи в июле будет означать, что ОПЕК+ окончательно перешла к защите своей доли рынка вместо защиты цены нефти», - отметил Уоррен Паттерсон из «ING».

Тем временем ранее член ЕК по экономике Валдис Домбровскис заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть до $50 за баррель с текущих $60 будет оправданным с учётом недавнего падения нефтяных котировок.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США опускается к основным мировым валютам на опасениях увеличения дефицита американского бюджета и государственного долга страны.

Трейдеры оценивают новость, что Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом страны Дональдом Трампом проект бюджета, предусматривающий снижение налогов и наращивание расходов. Законопроект, который теперь поступит на рассмотрение Сената, существенно увеличит дефицит бюджета и госдолг США.

Ранее из-за опасений по поводу дефицита бюджета и госдолга агентство «Moody's» ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до «Aa1» с «Aaa».

Евро по данным на 9.24 мск стоил $1,1321 по сравнению с $1,1281 на закрытие торгов в четверг, евро прибавил 0,4%. Фунт стерлингов вырос на 0,3% - до $1,3453 по сравнению с $1,3419 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,4% и составил143,40 иены против 144,01 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,79/86,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки не изменился, средний курс продажи вырос на 62 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,7-82,8 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт, несмотря на активное падение нефти. Спрос на рублевую ликвидность поддерживается подготовкой экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,017 рубля (-3,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,69 копейки выше уровня действующего официального курса.