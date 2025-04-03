Цены на нефть падают утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает finmarket.ru, Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнёров его страны. При этом он пояснил, что американские пошлины «не будут полностью зеркальными», и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнёт действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Согласно опубликованным накануне официальным данным, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тысячи баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Курс доллара США падает к основным валютам утром в среду, инвесторы оценивают объявленные президентом страны Дональдом Трампом масштабные пошлины.

Инвесторы опасаются ускорения инфляции в США в связи с новыми мерами.

Аналитики «Goldman Sachs» отмечали, что опасения по поводу пошлин повышают спрос на защитные активы, к числу которых относится иена.

Евро по данным на 9.13 мск подскочил к доллару на 0,87% - до $1,0947 по сравнению с $1,0853 накануне. Курс фунта вырос на 0,69% - до $1,3097 против $1,3007 на закрытие предыдущей сессии. В паре с иеной доллар упал на 1,53% - до 147,00 иены с уровня 149,28 иены на закрытие рынка в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,31/90,81 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 11 копеек, средний курс продажи вырос на 111 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,4-87,5 рубля за доллар.

Китайский юань почти не меняется на Московской бирже утром в четверг. Рубль стабилен, несмотря на сильное падение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5035 рубля (-0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,23 копейки ниже уровня действующего официального курса.