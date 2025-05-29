Курс доллара США поднимается к основным мировым валютам

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг после существенного роста по итогам предыдущей сессии, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

Как отмечает finmarket.ru, рынок ждёт решения ОПЕК+ об объёмах добычи в июле. Накануне министры стран ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября. В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле.

Курс доллара США поднимается к евро, фунту стерлингов и иене утром в четверг, реагируя на решение федерального торгового суда Соединенных Штатов признать незаконными введенные президентом Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины.

Коллегия из трёх судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: «Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту». Он подчеркнул, что «неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране». Ожидается, что Белый дом будет обжаловать судебное решение.

Также трейдеры оценивают опубликованный накануне протокол майского заседания Федеральной резервной системы, указавший, что руководство центробанка опасается синхронного роста инфляции и безработицы в стране. Члены руководства отметили высокий уровень неопределенности в экономике, который оправдывает выжидательный подход к денежно-кредитной политике.

Евро по данным на 9.21 мск снизился к доллару на 0,28% - до $1,1260 по сравнению с $1,1292 на закрытие торгов в среду, евро теряет 0,3%. Фунт стерлингов подешевел на 0,18% и торгуется на уровне $1,3445 по сравнению с $1,3469 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены подскочил на 0,68% - до 145,82 иены против 144,84 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,29/86,48 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 10 копеек, средний курс продажи вырос на 123 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,98-82,08 рубля за доллар.

Китайский юань упал на Московской бирже утром в четверг, рубль растёт на фоне дорожающей нефти и в ожидании позитивных новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9285 рубля (-8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,19 копейки ниже уровня действующего официального курса.