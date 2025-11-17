Нефтяные цены снижаются с утра после активного подъёма в конце прошлой недели. За прошлую неделю Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 0,6% на пятничной новости о возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА.

«Инвесторы пытаются оценить, в какой степени украинские атаки повлияют на экспорт российской нефти в долгосрочной перспективе, а также фиксируют прибыль после пятничного ралли», - написал аналитик «Fujitomi Securities» Тоситака Тадзава.

По его мнению, цены на нефть марки WTI в ближайшее время останутся около $60 за баррель и будут колебаться в диапазоне шириной $5 за баррель.

Как сообщает finmarket.ru, тем временем президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Он также сказал, что такая мера может быть введена и против Ирана.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 417 единиц, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на три и составило 125 единиц.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США поднимается по отношению к основным мировым валютам утром в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,17%.

В фокусе внимания валютных трейдеров находятся статданные из США, которые постепенно начнут публиковаться после долгого перерыва, вызванного приостановкой работы федерального правительства. В частности, отчёт о состоянии рынка труда страны за сентябрь будет обнародован в четверг.

Кроме того, на этой неделе выйдут индексы менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемые S&P, а также данные о продажах домов на вторичном рынке и недельные данные о рабочих местах от организации ADP.

Также доллар получает поддержку за счёт того, что рынок теперь меньше верит в снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании. Оценка такой вероятности сейчас составляет около 46% против 88% месяц назад.

По состоянию на 9.29 мск за евро давали $1,1600 по сравнению с $1,1621 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Фунт стерлингов на то же время подешевел до $1,3142 по сравнению с $1,3171 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.29 мск составил 154,75 иены против 154,55 иены в конце предыдущих торгов.

Как стало известно в понедельник из предварительных данных, экономика Японии в III квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трёх месяцев. Показатель снизился впервые с первого квартала минувшего года. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,6% в прошлом квартале, по данным «Trading Economics».

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1065 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,96/86,01 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 123 копейки, средний курс продажи вырос на 146 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,9-83 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос в начале торгов на Московской бирже; рубль дешевеет на биржевых торгах 17 ноября на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4005 рубля (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,16 копейки ниже уровня действующего официального курса.