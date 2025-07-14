Цены на нефть умеренно растут сегодня утром после довольно активного подъёма по итогам пятницы и всей прошлой недели в целом.

Как отмечает finmarket.ru, в конце прошлой недели поддержку ценам на нефть оказал ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства, указавший на высокий спрос на топливо со стороны НПЗ. В то же время агентство ухудшило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 704 тысяч баррелей в сутки, а оценка роста предложения была повышена на 300 тысяч б/с - до 2,1 млн б/с.

«Рынок начинает понимать, что предложения на рынке не так много», - отметил аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с сентября 2021 года 424 единицы. Число газовых буровых осталось на уровне 108 единиц.

Также участники рынка следят за геополитическими новостями. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о новом плане вооружения Украины, который будет включать наступательное оружие, сообщает «Axios» со ссылкой на два источника. Согласно собеседникам портала, план поставок Трампа, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине территории России. Ранее Трамп заявил, что США отправят Украине системы ПВО «Patriot». При этом он не уточнил, когда и в каком количестве планируются поставки, но добавил, что они будут осуществляться за счёт Евросоюза.

Курс доллара США поднимается в паре с евро и фунтом стерлингов, умеренно снижается н к японской иене утром в понедельник.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС. Об этом он сообщил в двух посланиях, направленных в субботу. «С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС», - написал он, при этом не исключив возможности продолжения переговоров.

Участники рынка ожидают, что ЕС и США продолжат переговоры о заключении торговой сделки, и конечная ставка пошлины может быть ниже.

Позднее на этой неделе США обнародуют данные о динамике потребительских цен в июне. Эксперты ожидают, что инфляция в стране ускорилась до 2,6% с майских 2,4%.

Как сообщалось, объём китайского экспорта в июне увеличился на 5,8% в годовом выражении, а импорт вырос на 1,1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1,3%, по данным «Trading Economics».

Во вторник Китай обнародует данные о динамике ВВП во втором квартале.

Евро по данным на 9.41 мск снизился на 0,24% - до $1,1661 по сравнению с $1,1689 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Фунт стерлингов подешевел на 0,3% и торгуется на уровне $1,3453 по сравнению с $1,3493 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,08% - до 147,31 иены против 147,43 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабильна и торгуется на уровне 7,1709 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,14/85,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 22 копейки, средний курс продажи вырос на 245 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,5-81,6 рубля за доллар.

Китайский юань слегка понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль незначительно подрастает на фоне стабильной нефти. Участники рынка следят за геополитическими новостями и находятся в ожидании запланированного на понедельник заявления президента США Дональда Трампа по России. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,95 рубля (-0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,65 копейки выше уровня действующего официального курса.