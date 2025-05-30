Цены на нефть снижаются утром в пятницу, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ относительно темпов наращивания нефтедобычи в июле.

Как сообщает finmarket.ru, в среду Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными глобальные внешнеторговые пошлины, введенные президентом страны Дональдом Трампом. Коллегия судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных тарифов. В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время подготовки администрацией Трампа официальной апелляции, и это требование было удовлетворено.

Неопределенность ситуации с пошлинами повышает волатильность на рынке, отмечает «Trading Economics».

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле.

Как показали вышедшие в четверг официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 600 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 мая, уменьшились на 2,441 млн баррелей, дистиллятов - на 724 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 500 тысяч баррелей и роста запасов дистиллятов 700 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 75 тысяч баррелей после сокращения на 457 тысяч баррелей неделей ранее.

Курс доллара США повышается к евро и фунту стерлингов, снижается против японской иены утром в пятницу. Участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут выхода ключевых экономических данных, которые могут помочь им скорректировать представления о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в четверг встретился с президентом Трампом в Белом доме для обсуждения экономической ситуации в стране, включая вопросы роста, занятости и инфляции, говорится в сообщении Федрезерва.

«Пауэлл не обсуждал своих ожиданий относительно денежно-кредитной политики, подчеркнув лишь, что её направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и оценки её последствий», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ФРС.

Пауэлл также заявил, что он и его коллеги по Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC) будут проводить денежно-кредитную политику в соответствии с требованиями закона, с целью поддержания максимальной занятости и ценовой стабильности «и будут принимать эти решения, основываясь исключительно на внимательном, объективном и неполитизированном анализе», говорится в сообщении.

Вышедшие в четверг официальные данные подтвердили сокращение экономики США в I квартале, хотя и менее существенное, чем сообщалось ранее. Согласно пересмотренным данным министерства торговли, ВВП США уменьшился на 0,2%, а не на 0,3%.

В пятницу будет опубликован отчёт о расходах и доходах американцев в апреле, который включает внимательно отслеживаемый ФРС индикатор инфляции - индекс PCE. Новые данные могут просигнализировать о том, начинают ли импортные пошлины оказывать повышательное давление на потребительские цены в США.

Евро по данным на 8.42 мск торговался на уровне $1,1348 по сравнению с $1,1370 на закрытие торгов в четверг, теряя 0,19%. Фунт стерлингов на то же время опустился на 0,13%, до $1,3475 против $1,3492 по итогам минувшей сессии. Доллар в паре с иеной к 8.42 мск снизился на 0,23% - 143,88 иены по сравнению с 144,21 иены на закрытие предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,44/84,95 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 20 копеек, средний курс продажи вырос на 27 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,44-81,54 рубля за доллар.

Китайский юань вырос в начале торгов на Московской бирже, рубль опустился в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,922 рубля (+6,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,8 копейки выше уровня действующего официального курса.