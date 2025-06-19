Цены на нефть повышаются утром в четверг на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Как отмечает finmarket.ru, ситуация на Ближнем Востоке остаётся в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. «У меня есть идеи на этот счёт, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд. Ведь обстоятельства меняются», - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп повторил, что не исключает возобновления переговоров с Тегераном по атому. Американский президент подчеркнул, что следует добиться завершения ирано-израильского конфликта как можно быстрее. При этом он отметил, что итогом обязательно должны быть гарантии, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина увеличились на 209 тысяч баррелей, дистиллятов - на 514 тысяч баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 995 тысяч.

Курс доллара США повышается к основным мировым валютам утром в четверг, участники рынка оценивают итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на текущем уровне с декабря прошлого года.

В пресс-релизе по итогам июньского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что «экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами».

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк находится в хорошем положении, чтобы дождаться большего объёма информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Руководство ФРС подтвердило прогноз, согласно которому до конца года ставка будет понижена в общей сложности на 50 базисных пунктов. Прогнозы для уровня ставки на конец 2026 и 2027 года были повышены.

Инвесторы продолжают следить за ирано-израильским конфликтом. Перспективы участия в нем США остаются неясными.

Евро по данным на 9.06 мск снизился к доллару на 0,21% - до $1,1456 по сравнению с $1,1480 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов подешевел на 0,22% и торгуется на уровне $1,3392 по сравнению с $1,3422 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены подрос на 0,05% - до 145,20 иены против 145,13 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1904 юаня против 7,1894 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,79/84,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 121 копейку, средний курс продажи вырос на 133 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,8-80,9 рубля за доллар.

Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль опустился, несмотря на укрепление нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,886 рубля (+1,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,32 копейки выше уровня действующего официального курса.