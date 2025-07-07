Курс доллара США повышается к основным мировым валютам

Нефтяные цены снижаются сегодня после принятия ОПЕК+ решения о более существенном, чем ожидалось, наращивании добычи нефти в августе.

Как сообщает finmarket.ru/news, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в выходные приняли решение о более значительном, чем предполагали участники рынка, увеличении квот на добычу в августе.

«Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти», восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе альянса.

Это эквивалентно четырём ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года. Тогда было решено, что страны будут разворачивать ограничения ежемесячным шагом в 130-140 тысяч б/с. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу на 411 тысяч б/с. Участники рынка ожидали принятия такого же решения в отношении августа.

Аналитик «Evans Energy» Тим Эванс отмечает, что подобное увеличение добычи «явно свидетельствует о намерении более агрессивно конкурировать за долю рынка и о некоторой терпимости к последующему снижению цен и доходов».

В «Goldman Sachs» ожидают, что на заседании 3 августа ОПЕК+ объявит о восстановлении добычи с сентября ещё на 550 тысяч б/с.

Давление на нефтяные котировки также оказывает отсутствие ясности относительно торговой политики США.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что его администрация в ближайшие дни начнёт рассылать торговым партнёрам уведомления о размере пошлин, которые им придётся платить на поставки товаров в Штаты с 1 августа. В некоторых случаях сборы будут составлять 60-70%, в других - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

«Обеспокоенность по поводу тарифов Трампа остаётся центральной темой», - говорит аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева, добавляя, что поддержку ценам на нефть сейчас оказывает лишь слабость доллара.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром в понедельник.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, что «зеркальные» пошлины, объявленные им в апреле, вступят в силу с 1 августа. Министр финансов Скотт Бессент отметил, что пошлинами будет облагаться импорт из тех стран, которые к указанной дате не заключат торговых соглашений с Вашингтоном.

Это решение даёт торговым партнёрам Штатов больше времени для проведения переговоров, отмечает «Trading Economics». Пока те или иные договоренности в торговой сфере были достигнуты лишь с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Опасения, связанные с пошлинами, отсрочка введения которых должна была истечь 9 июля, оказывали давление на американскую валюту последние недели наряду с опасениями относительно бюджетных перспектив Штатов и ожиданиями более существенного, чем ранее прогнозировали аналитики, снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Некоторую поддержку доллару оказали данные рынка труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тысяч. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тысяч. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%, тогда как эксперты ожидали её подъёма до 4,3%.

Более сильные, чем ожидалось, показатели ослабили опасения по поводу возможной рецессии в США и снизили вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки ФРС.

Евро по данным на 8.48 мск торгуется по $1,1772 по сравнению с $1,1781 на закрытие торгов в пятницу, теряя 0,08%. Фунт стерлингов снижается на 0,22%, до $1,3620 против $1,3650 по итогам предыдущей сессии. Курс доллара относительно иены повышается на 0,37% и составляет 145,02 иены по сравнению со 144,48 иены в конце торгов пятницы. Против офшорного юаня доллар прибавляет 0,1%, торгуясь по 7,1718 юаня против 7,1647 на закрытие в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, редний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,33/86,89 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 72 копейки, средний курс продажи вырос на 299 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,6-81,7 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,986 рубля (+3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,87 копейки выше уровня действующего официального курса.