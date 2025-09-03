7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Курс доллара США повышается к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в среду после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. Участники рынка продолжают следить за новостями геополитики и оценивают новые санкционные меры США.

Как отмечает finmarket.ru, американское министерство финансов накануне ввело санкции в отношении компаний и судов, принадлежащих бизнесмену с иракским гражданством, в связи с перевозками иранской нефти.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент завил, что Вашингтон в ближайшие дни рассмотрит возможности для воздействия на Москву. В Белом доме продолжают изучать варианты санкционного давления на РФ из-за продолжающегося конфликта на Украине, отметил он.

Инвесторы ждут намеченного на 7 сентября заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться будущие объёмы добычи нефти. Аналитики в основном ожидают, что квоты будут оставлены без изменений, пишет «Trading Economics».

Позднее в среду Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. Официальный отчёт министерства энергетики по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в четверг.

Курс доллара США повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной в среду. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

Американский доллар продолжает получать поддержку со стороны спроса на защитные активы, возросшего на фоне падения фондовых рынков, а также высокой экономической и геополитической неопределенности.

Участники рынка ждут выхода экономических данных США. Позднее в среду будет опубликован региональный экономический обзор Федеральной резервной системы (ФРС), в четверг - данные о количестве открытых вакансий в США, а в пятницу - отчет о безработице в Штатах за август, который может существенно повлиять на решение Федрезерва по процентной ставке.

Судя по котировкам фьючерсов, вероятность снижения ставки ФРС на заседании в сентябре в настоящее время оценивается в 89,6%, по данным «FedWatch».

Евро по данным на 9.10 мск торгуется на уровне $1,1634 по сравнению с $1,1641 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился до $1,3367 с $1,3392 во вторник. Давление на фунт оказывают опасения, связанные с ростом дефицита бюджета Великобритании, который может подтолкнуть власти страны к сокращению госрасходов и повышению налогов.

Стоимость доллара в паре с иеной составляет 148,62 иены против 148,36 иены на закрытие предыдущих торгов. Японские СМИ сообщили накануне, что генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Хироси Морияма объявил о намерении уйти в отставку после поражения его партии на выборах в верхнюю палату парламента.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,2/86,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 235 копеек, средний курс продажи вырос на 261 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82-82,1 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подешевел на Московской бирже утром в среду; изменения курса рубля в целом незначительные на фоне влияния неоднозначных факторов, в том числе новых геополитических сообщений, касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины. По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже всего на 0,5 копейки - до 11,265 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,93 копейки выше уровня действующего официального курса.

