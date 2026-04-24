Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после резкого подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остаётся фактически закрытым.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется «соглашение, которое будет действовать вечно», и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.

«Чем дольше всё это продолжается, тем яснее становится, что разрушительные последствия этого конфликта будут ощущаться ещё несколько месяцев, если не дольше, - отметила Мона Якубян из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS). - Возможно, последствия будут настолько серьёзными и неоспоримыми, что трейдеры осознают факт ограниченного предложения (нефти. – Ред.) и то, как это сказывается на физическом рынке».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется к евро и фунту стерлингов, а также к японской иене и китайскому юаню.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также оценивают статданные из Великобритании и Японии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,07%. С начала недели индикатор прибавил около 0,8% на фоне неопределенности в отношении перспектив мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

«Нефть и доллар движутся по сходной траектории. Цены на нефть вновь начали расти, и я бы сказал, что доллар останется довольно крепким», - отметил аналитик «Matsui Securities» Шо Судзуки.

По состоянию на 9.36 мск за евро давали $1,1679 по сравнению с $1,1683 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3465 против $1,3467 по итогам торгов в четверг.

В пятницу, розничные продажи в Великобритании в марте увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, тогда как опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидали роста всего на 0,2%.

Курс американской валюты в паре с иеной к 9.36 мск составил 159,76 иены по сравнению со 159,71 иены на закрытие предыдущей сессии.

Потребительские цены в Японии в марте увеличились на 1,5% в годовом выражении после роста на 1,3% в феврале. Тем временем рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ускорился до 1,8% с февральских 1,6%.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,8372 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,48/79,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 139 копеек, средний курс продажи упал на 66 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,5-78,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,51-76,61 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрастает в начале торгов на Московской бирже; курс рубля продолжает снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая, а также в ожидании итогов апрельского заседания ЦБ РФ. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,098 рубля (+2,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,39 копейки ниже уровня действующего официального курса.