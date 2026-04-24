Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников«Большие гастроли»: Севастопольский театр Луначарского впервые выступит в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 10:30

Курс доллара США практически не меняется

Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после резкого подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остаётся фактически закрытым.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется «соглашение, которое будет действовать вечно», и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.

«Чем дольше всё это продолжается, тем яснее становится, что разрушительные последствия этого конфликта будут ощущаться ещё несколько месяцев, если не дольше, - отметила Мона Якубян из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS). - Возможно, последствия будут настолько серьёзными и неоспоримыми, что трейдеры осознают факт ограниченного предложения (нефти. – Ред.) и то, как это сказывается на физическом рынке».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется к евро и фунту стерлингов, а также к японской иене и китайскому юаню.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также оценивают статданные из Великобритании и Японии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,07%. С начала недели индикатор прибавил около 0,8% на фоне неопределенности в отношении перспектив мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

«Нефть и доллар движутся по сходной траектории. Цены на нефть вновь начали расти, и я бы сказал, что доллар останется довольно крепким», - отметил аналитик «Matsui Securities» Шо Судзуки.

По состоянию на 9.36 мск за евро давали $1,1679 по сравнению с $1,1683 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3465 против $1,3467 по итогам торгов в четверг.

В пятницу, розничные продажи в Великобритании в марте увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, тогда как опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидали роста всего на 0,2%.

Курс американской валюты в паре с иеной к 9.36 мск составил 159,76 иены по сравнению со 159,71 иены на закрытие предыдущей сессии.

Потребительские цены в Японии в марте увеличились на 1,5% в годовом выражении после роста на 1,3% в феврале. Тем временем рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ускорился до 1,8% с февральских 1,6%.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,8372 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,48/79,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 139 копеек, средний курс продажи упал на 66 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,5-78,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,51-76,61 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрастает в начале торгов на Московской бирже; курс рубля продолжает снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая, а также в ожидании итогов апрельского заседания ЦБ РФ. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,098 рубля (+2,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,39 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять