Курс доллара США практически не меняется к основным мировым валютам

Нефтяные цены умеренно поднимаются утром после роста по итогам предыдущей недели. Как сообщает finmarket.ru, по итогам минувшей недели Brent подскочил на 2,9%, тогда как стоимость WTI увеличилась на 1,4%. Недельный рост был зафиксирован впервые с начала августа.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как введение санкций против России, так и отказ от каких-то дальнейших мер.

Тем временем атака украинских беспилотников привела к возгоранию на экспортном терминале в Усть-Луге. Пожар на НПЗ в Новошахтинске, мощность которого составляет порядка 100 тысяч баррелей в сутки, продолжается четвертый день.

«Атаки Украины на объекты российской нефтяной инфраструктуры смещают риски для рынка в сторону повышения котировок», - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор.

Поддержку мировым рынкам в конце прошлой недели также оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который отметил рост рисков для американского рынка труда в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. «Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом», - заявил он.

После таких заявлений оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании повысилась до 87,3%, по данным «FedWatch».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, слабо укрепляется к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Евро по данным на 9.33 мск стоит $1,1717 по сравнению с $1,1718 на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3524 по сравнению с $1,3525 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на 0,2% и составил 147,22 иены против 146,94 иены в конце предыдущих торгов.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда в своем выступлении в Джексон-Хоуле отметил, что регулятор ожидает дальнейшего роста зарплат в стране, что создаст условия для повышения процентных ставок. В июле японский ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, при этом повысив прогнозы инфляции и роста экономики. Аналитики ожидают, что регулятор повысить ставку до конца 2025 года.

Доллар в паре с офшорным юанем находится на уровне 7,1516 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,83/85,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 26 копеек, средний курс продажи вырос на 201 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,1-81,2 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль лишь слегка опускается на фоне небольшого роста на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2555 рубля (+0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,73 копейки выше уровня действующего официального курса.