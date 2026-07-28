Цены на нефть снижаются утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, американские вооруженные силы на минувших выходных прекратили нанесение ночных ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы ещё раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью «Fox News» постпред США при ООН Майк Уолтц.

Как пишет finmarket.ru, в ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной в ожидании итогов июльских заседаний Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Решение Федрезерва по ключевой ставке станет известно вечером в среду, и до тех пор мировые рынки в целом заняли выжидательную позицию. Аналитики прогнозируют сохранение стоимости заимствований в диапазоне 3,5-3,75%. Рынок оценивает возможность повышения ключевой ставки на 25 б.п. в среду почти в 38%, а шансы на сохранение ставки на прежнем уровне до конца года оценивает менее чем в 10%.

«Если ставка будет внезапно повышена, это окажет поддержку доллару, который, вероятно, достигнет новых максимумов, особенно по отношению к таким валютам как японская иена и швейцарский франк», - сказала Махджабин Заман из «ANZ Bank».

По состоянию на 9.13 мск за евро давали $1,1367 по сравнению с $1,1369 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составил к 9.12 мск $1,3290 против $1,3289 по итогам торгов в понедельник.

Банк Англии проведёт встречу в четверг. Опрошенные «Trading Economics» аналитики уверены, что регулятор воздержится от изменения процентной ставки и оставит её на уровне 3,75%.

Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 163,71 иены против 163,75 иены накануне.

Заседание Банка Японии состоится в пятницу, и участники рынка ждут от него сохранения ключевой процентной ставки на уровне 1% годовых, максимальном более чем за 30 лет.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен у отметки 6,7684 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,79/81,32 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 66 копеек, средний курс продажи упал на 97 копеек. Лучшие курсы покупки составили 80,1-80 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 80,99-81,09 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрос в начале торгов на Московской бирже; рубль снижается на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5845 рубля (+3,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,27 копейки выше уровня действующего официального курса.