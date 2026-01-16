Кошелёк: каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Курс доллара США практически не меняется в парах с евро и фунтом стерлингов

Нефтяные цены слабо снижаются с утра после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет «планов осуществлять казни» участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жёсткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

В четверг министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти иранских чиновников, которые обвиняются в организации разгона протестов. Вашингтон также предупредил, что отслеживает переводы средств иранских лидеров в банки по всему миру, сообщает «Reuters».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, сообщает газета «The New York Times». По данным издания, Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет также призывали администрацию Трампа воздержаться от удара по Ирану.

«Вероятность, что Трамп ударит по Ирану, сменилась с высокой на низкую, и именно этим вызвано основное давление на котировки», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

В то же время опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в ближневосточном регион: в частности, сюда движется как минимум один авианосец, сообщает «Fox News».

«Риск немедленного вмешательства США снизился, однако очевидно, что риски сохраняются, что продолжит беспокоить рынки в ближайшей перспективе, - сказал Уоррен Паттерсон из «ING Groep NV». - Но чем дольше Штаты медлят с ответом, тем меньше будет наценка на риск, что позволяет более «медвежьим» факторам выйти на передний план».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, опускается к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,05%.

Трейдеры продолжают оценивать статданные США и то, как они могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тысяч, до 198 тысяч, по данным министерства труда США. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предусматривал рост показателя до 215 тысяч.

Накануне глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил наличие признаков стабилизации рынка труда и заявил, что приоритетом для Федрезерва должно быть сдерживание инфляции в США.

«Самое важное для нас сейчас - вернуть инфляцию к уровню в 2%», - сказал Гулсби в интервью «CNBC», добавив, что его прежние опасения в отношении ситуации на рынке труда ослабли.

Индекс производственной активности Нью-Йорка «Empire State Manufacturing» в январе подскочил до 7,7 пункта с минус 3,7 пункта в декабре. Эксперты ожидали подъёма до одного пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

По состоянию на 9.22 мск за евро давали $1,1608 по сравнению с $1,1609 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3381, как и на закрытие торгов в четверг. Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.22 мск 158,43 иены по сравнению со 158,63 иены на закрытие предыдущей сессии.

Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что правительство готово принять меры в случае слишком сильных колебаний курса иены.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 6,9641 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,79/84,31 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 183 копейки, средний курс продажи вырос на 99 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,49-80,59 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже; рубль растёт благодаря решению Минфина РФ более чем в 2 раза увеличить в январе в рамках бюджетного правила ежедневные продажи валюты. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,132 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 10,82 копейки ниже уровня действующего официального курса.

