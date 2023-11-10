Курс доллара США практически стабилен по отношению к основным мировым валютам

Сегодня утром нефтяные цены продолжили подъём, однако по итогам текущей недели, вероятнее всего, снизятся, пишет «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» по данным на 8.00 мск составляли $80,5 за баррель, что на $0,49 (0,6%) выше цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,47 - до $80,01 за баррель.

Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Так, Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тысяч баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тысяч б/с.

Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъём процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.

Фундаментальные показатели нефтяного рынка не указывают на надвигающийся кризис поставок, хотя риски перебоев остаются выше, чем они были до нападения ХАМАС на Израиль, заявил вице-президент «S&P Global Commodity Insights» Джим Буркхард, слова которого приводит «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом, рубль лег в боковой дрейф в отсутствие стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1 рубля (+6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 17,34 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает дорожать, евро дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,1359 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 9,84 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 31,08 копейки и составил 98,3517 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 20,93 копейки, евро подешевел на 5,59 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически стабилен по отношению к основным мировым валютам, инвесторы оценивают выступления руководителей центробанков США и Японии.