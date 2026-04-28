Курс доллара США растёт к евро и фунту, снижается в паре с иеной

Нефтяные цены продолжают расти с утра в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета «The New York Times» со ссылкой на источники.

Как сообщает finmarket.ru, попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

«Разговоры о мире» по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку «Phillip Nova» Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остаётся ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск».

Системы отслеживания движения судов показывают, что за последние несколько дней шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены развернуться из-за американской блокады портов.

В то же время вчера появилась информация, что СПГ-танкер эмиратской «Adnoc» смог пересечь Ормузский пролив. До начала американско-израильской войны против Ирана 28 февраля через пролив ежедневно проходило от 125 до 140 судов.

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%.

Трейдеры продолжают оценивать геополитические новости и ждут заседаний ведущих мировых центробанков, намеченных на текущую неделю.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

Итоги заседания ФРС, которое станет последним для нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, будут подведены завтра. Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предполагает сохранение базовой процентной ставки Федрезервом на текущем уровне в 3,5-3,75%.

ЕЦБ и Банк Англии опубликуют очередные решения по ставкам в четверг. Эксперты ожидают, что оба регулятора оставят ключевые ставки неизменными в отсутствие ясности относительно продолжительности и масштаба нефтяного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

По состоянию на 9.20 мск за евро давали $1,1702 по сравнению с $1,1721 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3513 против $1,3535 в понедельник. Стоимость доллара в паре с иеной опустилась к 9.20 мск до 159,21 иены по сравнению с 159,42 иены по итогам предыдущей сессии.

Банк Японии сегодня сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Шесть из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%, говорится в сообщении по итогам заседания. Японский регулятор также повысил прогноз роста потребительских цен на 2026 год, что усиливает ожидания подъема ключевой ставки в будущем.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8327 юаня по сравнению с 6,8263 юаня на закрытие рынка в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,94/78,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 103 копейки, средний курс продажи упал на 110 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,6-77,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,02-77,12 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль укрепился, отыгрывая как фактор растущих цен на нефть, так и итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более «жёсткими» в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, нежели прогнозировал рынок. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9085 рубля (-3,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.