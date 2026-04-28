Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.26 10:30

Курс доллара США растёт к евро и фунту, снижается в паре с иеной

Нефтяные цены продолжают расти с утра в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета «The New York Times» со ссылкой на источники.

Как сообщает finmarket.ru, попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

«Разговоры о мире» по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку «Phillip Nova» Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остаётся ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск».

Системы отслеживания движения судов показывают, что за последние несколько дней шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены развернуться из-за американской блокады портов.

В то же время вчера появилась информация, что СПГ-танкер эмиратской «Adnoc» смог пересечь Ормузский пролив. До начала американско-израильской войны против Ирана 28 февраля через пролив ежедневно проходило от 125 до 140 судов.

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%.

Трейдеры продолжают оценивать геополитические новости и ждут заседаний ведущих мировых центробанков, намеченных на текущую неделю.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

Итоги заседания ФРС, которое станет последним для нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, будут подведены завтра. Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предполагает сохранение базовой процентной ставки Федрезервом на текущем уровне в 3,5-3,75%.

ЕЦБ и Банк Англии опубликуют очередные решения по ставкам в четверг. Эксперты ожидают, что оба регулятора оставят ключевые ставки неизменными в отсутствие ясности относительно продолжительности и масштаба нефтяного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

По состоянию на 9.20 мск за евро давали $1,1702 по сравнению с $1,1721 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3513 против $1,3535 в понедельник. Стоимость доллара в паре с иеной опустилась к 9.20 мск до 159,21 иены по сравнению с 159,42 иены по итогам предыдущей сессии.

Банк Японии сегодня сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Шесть из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%, говорится в сообщении по итогам заседания. Японский регулятор также повысил прогноз роста потребительских цен на 2026 год, что усиливает ожидания подъема ключевой ставки в будущем.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8327 юаня по сравнению с 6,8263 юаня на закрытие рынка в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,94/78,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 103 копейки, средний курс продажи упал на 110 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,6-77,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,02-77,12 рубля за доллар. 

Китайский юань умеренно снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль укрепился, отыгрывая как фактор растущих цен на нефть, так и итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более «жёсткими» в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, нежели прогнозировал рынок. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9085 рубля (-3,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области объём выданных микрозаймов увеличился, а их количество снизилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара США растёт к евро и фунту, снижается в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять